Humberto Tan neemt olympische talkshow van Van Nieuwkerk over

Humberto Tan gaat komende zomer tijdens de Olympische Spelen in Parijs de al veelbesproken dagelijkse talkshow voor RTL 4 maken. Hij neemt de plaats in van Matthijs van Nieuwkerk, die naar aanleiding van het rapport van de Commissie-Van Rijn voorlopig nog geen programma’s voor zijn nieuwe werkgever zal maken.

Tegelijkertijd heeft RTL bekendgemaakt dat Tan zijn contract met drie jaar heeft verlengd. Behalve het olympische programma worden er samen met hem nog een aantal nieuwe shows ontwikkeld.

“Bij RTL voel ik me nog steeds thuis. Hier kan ik mezelf blijven ontplooien, zowel als presentator als maker”, zegt Tan. “Samen zijn we spannende nieuwe programma’s aan het bedenken en ontwikkelen, waar ik hopelijk snel meer over kan vertellen. Ook kijk ik enorm uit om live vanuit Parijs dagelijks de Olympische Spelen op de voet te volgen, interessante gasten te ontvangen en op deze manier mijn support te geven aan TeamNL.”

‘Productioneel haalbaar’

RTL liet eerder deze maand weten dat er gekeken werd of een olympisch praatprogramma met Van Nieuwkerk “productioneel haalbaar” was. Dat was enkele dagen voordat de zender bekendmaakte dat de samenwerking met de presentator voorlopig is uitgesteld.

De Olympische Spelen vinden komende zomer van 26 juli tot 11 augustus plaats in de Franse hoofdstad.