Humberto Tan blikt terug: ‘Tijd voorbij gevlogen’

Wanneer het nieuwe contract van Humberto Tan bij RTL in 2027 afloopt, heeft de presentator 20 jaar bij de zender gezeten. Reden om daar zaterdag op Instagram bij voorbaat vast op terug te blikken.

Het nieuws over de contractverlenging werd twee weken geleden al bekend. Het nieuwe contract is nog niet getekend, maar dat is volgens de 58-jarige Tan een formaliteit. “Aan het einde van dit nieuwe contract, in 2027, zit ik 20 jaar!! bij RTL. Die tijd is echt voorbij gevlogen. Een goed teken! Veel samen meegemaakt, positief en negatief, succes en flops, beide ervaringen waren nuttig, boeiend, leerzaam en interessant.”

Ook de komende tijd heeft de presentator naar eigen zeggen nog genoeg te doen. “Voor de komende jaren blijf ik de talkshow doen, de Champions League gaat naar Ziggo, Radio 1 blijf ik elke vrijdag doen en bij RTL zijn we ook bezig met een aantal nieuwe formats, Parijs deze zomer. Podcasts komen er ook weer aan. 1 al opgenomen, 1 vanaf volgende week op te nemen en nog 1 staat in de steigers. Kortom: ik zal me de komende tijd niet snel vervelen.”