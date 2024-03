Hoogtepunt voor Jan Smit

Jan Smit heeft al een paar dagen kunnen wennen aan zijn Edison Pop Oeuvreprijs, maar is er nog steeds heel blij mee. De zanger noemt het winnen van die award “een hoogtepunt”. Smit kreeg de prijs vorige week donderdag overhandigd, maandagavond werden de overige Edisons Pop uitgereikt in het AFAS Theater in Leusden.

“Ik won hem in 2005 als beste zanger en dat vond ik ook wel een heel mooi moment omdat het toen voelde alsof ik er echt bij hoorde. Ik had natuurlijk nooit kunnen dromen van zoveel succes en erkenning”, zegt Smit bij de uitreiking tegen het ANP. “Eigenlijk is dit wel de overkoepelende prijs.”

De 38-jarige zanger denkt na een prijs voor zijn oeuvre nog niet aan een afscheid. “Het zou wel zonde zijn om nu te stoppen”, vertelt hij. “Je moet het doen zolang je het leuk vindt en ik vind het heel leuk.”