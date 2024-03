Holland Zingt Hazes keert volgend jaar weer terug

Het evenement Holland Zingt Hazes wordt ook in 2025 georganiseerd. De concertreeks is volgend jaar toe aan zijn dertiende editie. Voorlopig staan er shows gepland op 8 en 15 maart in de Ziggo Dome, heeft de organisatie bekendgemaakt. De kaartverkoop is al begonnen.

Vrijdag begon in Amsterdam de twaalfde editie van Holland Zingt Hazes, waarbij muziek van André Hazes sr. wordt gezongen. Ook zaterdag en volgend weekeinde zijn er shows.

Op het podium staan onder anderen André Hazes, Jeroen van der Boom, Tino Martin, Frans Bauer, Douwe Bob en Wolter Kroes.