Hoe gaat het nu met: tv-chef Lonny Gerungan

Tv-chef Lonny Gerungan (67) zette met het programma De Reistafel samen met assistente Sandra Masmeijer de Indonesische keuken op de kaart. Hij woont inmiddels niet meer in Nederland, maar op Bali. Weekend vroeg hem hoe het nu met hem gaat.

De bekende kok heeft een pittige periode achter de rug. Hij verloor in 2021 zowel een broer als een zus en door de corona-uitbraak moest hij zijn restaurant sluiten. “Tegelijkertijd was het een wake-upcall: Lon, het is genoeg. Stop met het restaurant, ga lekker leven.”

Maar ja, vervolgt Lonny, koken zit nu eenmaal in zijn bloed. “Veel mensen die Bali bezoeken, willen bij mij in Samasaya Garden kookworkshops komen doen en dat is m’n passie, dus dat blijf ik ook doen. Ik vind het heel leuk als er jonge mensen komen, zodat ik de eetcultuur aan ze door kan geven. Dus van het idee van rustig aandoen is niks terechtgekomen. Ik heb vier, vijf keer in de week de workshop. Ik voel dat wel hoor.”

Blij met AOW

Over vier maanden wordt Lonny alweer 68 jaar, maar dat getal doet hem niks. “Ik ben wel blij dat ik mijn AOW heb. Het is weer een nieuwe periode, leven als een pensionado. Ik werk nog, ben nog gezond gelukkig. Lopen doen we hier genoeg op het land en met de workshops sta ik de hele dag. Ook heb ik hier een kleine gym gebouwd. Een heerlijk leven.”

Maar, hij ziet in de spiegel wél dat hij een dagje ouder wordt. “Ik krijg mijn buik niet weg, haha!”

Beeld: Emelie van Kaam

