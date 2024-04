Hilbrand en Pauw gaan nieuw programma presenteren

Sophie Hilbrand en Jeroen Pauw presenteren na de zomer op NPO 1 om en om een nieuw tv-programma op de late avond. Dat maakte BNNVARA maandag bekend.

Vanaf 2 september zullen Hilbrand en Pauw afwisselend van maandag tot en met donderdag een nieuw latenightprogramma voor BNNVARA presenteren. Een titel is nog niet bekend, “die volgt nog” volgens de omroep.

Momenteel presenteren Hilbrand en Pauw op de vooravond het programma Sophie & Jeroen. Het seizoen van de talkshow loopt tot en met 31 mei. Pauw vervangt hierin vaste presentator Khalid Kasem, die in januari zijn werk neerlegde, nadat hij door het AD in artikelen in verband werd gebracht met omkoping.