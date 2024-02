Hierom wil Marcel Veenendaal van DI-RECT niet meedoen aan ESF

Marcel Veenendaal, frontman van de Haagse band DI-RECT, ziet het vooralsnog niet zitten om Nederland te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Dat zegt de 41-jarige artiest in gesprek met het ANP. De voornaamste reden daarvoor is dat alleen de zang live is tijdens het songfestival en de instrumenten verplicht van een geluidsband moeten komen.

Onlangs opperde Gerard Joling op Radio 538 dat Veenendaal namens Nederland naar de internationale liedjeswedstrijd moet. “Ik vind hem gewoon de beste zanger van Nederland”, aldus Joling, die zelf in 1988 meedeed aan het songfestival.

Veenendaal is op de hoogte van de suggestie van Joling en heeft hem ook een verklaring gegeven waarom hij voorlopig niet mee wil doen. “Wat er bij het songfestival is, daar zie je allemaal solisten”, zegt hij. En als de zanger met DI-RECT zou gaan, zou dat dus betekenen dat de band moet playbacken. “En dat is voor mij eigenlijk een reden om het niet te doen, omdat ik geloof dat er veel meer huist in een bandje dan alleen degene die de hele tijd aan het zingen is.” Volgens Jamie Westland, drummer van DI-RECT, is meedoen aan het songfestival “wel een hele mooie manier om je muziek over de grens te laten gaan”.

In mei van dit jaar gaat Joost Klein namens Nederland naar Malmö, waar het songfestival dit jaar plaatsvindt. De 26-jarige muzikant treedt op in de tweede halve finale, op 9 mei.