Hier lag Youp van ’t Hek uren wakker van

Youp van ’t Hek heeft vorige maand uren wakker gelegen, nadat hij tijdens zijn voorstelling in Carré een black-out had gekregen. Dat vertelde de cabaretier in het programma Sophie & Jeroen, dat in het teken stond van het aanstaande afscheid van Van ’t Hek. De cabaretier geeft zaterdag zijn laatste optreden.

De 70-jarige Van ’t Hek brak op 23 april zijn voorstelling voortijdig af. “Ik speelde de voorstelling zoals ik ‘m altijd speelde”, vertelde Van ’t Hek. Maar toen hij na een tijdje de zaal in keek, had hij geen idee meer. “En toen heb ik weer een stukje begonnen en de zaal voelde het ook. Op een gegeven moment ben ik een liedje gaan zingen en toen realiseerde ik me dat ik een ander liedje had vergeten. Uiteindelijk heb ik tegen de zaal gezegd: ik stop ermee. Toen ben ik naar de kleedkamer gegaan.”

Een goede vriend van hem, een huisarts, kwam meteen bij hem langs. Zijn vriend zag dat er verder niks aan de hand was en vertelde Van ’t Hek om te gaan slapen. “Dat lukte niet. Ik heb tot zes uur ’s ochtends liggen malen.”

De cabaretier voegde er aan toe dat hij voor zijn volgende optreden een dag later erg gespannen was. “Ik ben nog nooit zo nerveus geweest. Het ging allemaal goed. De tweede avond ging ook goed. En de derde avond gingen de splinters van de planken.”