Hier is Jan Smit ‘supertrots’ op

Jan Smit is er “supertrots” op dat hij sinds enkele jaren deel uitmaakt van gelegenheidsformatie de Toppers. In zijn radioprogramma Muziekfeest op de Radio op Sterren NL blikte de zanger kort terug op het eerste van de drie Toppers in Concert-shows, vrijdagavond in de Johan Cruijff Arena. Ook deelde hij een compliment uit aan “oppertopper” René Froger.

“Ik moet zeggen, René Froger, we noemen hem gekscherend en ook terecht, de oppertopper, maar wat hij dit jaar weer samen met Benno de Leeuw, de manager, heeft bedacht is ongekend. Bij de Toppers kan álles. Dat ik daar deel van uit mag maken, ben ik supertrots op”, zei Smit tegen sidekick Jan Paparazzi.

Het mooiste moment van de avond, noemde Smit de opkomst. “Ik kan het nu wel zeggen, want de mensen hebben het gisteravond gezien, maar wij komen dus op op surfplanken. Dat is heel bijzonder en je moet echt wel je evenwicht bewaren, maar dat is wel echt het mooiste moment. Dan kom je dat stadion binnen, zie je al die gezichten en iedereen is tropisch verkleed…”, somt Smit op. De concertreeks is volgens Smit “toch wel het hoogtepunt van het jaar”. “68.000 mensen, die heb je niet elke dag!”, lachte hij.

Sidekick Paparazzi was vrijdag voor het eerst bij een concert van de Toppers, vertelde hij. “Ik was onder de indruk. Dat het gezellig zou zijn stond buiten kijf, maar de sfeer was echt heel goed. Ik kreeg een beetje dat gevoel van oud en nieuw, maar dan in het buitenland en met hoge temperaturen!” De dj is er volgend jaar graag weer bij, zei hij. “Ik ben fan!”

Smit staat samen met Froger, Jeroen van der Boom en Gerard Joling zaterdag en zondag opnieuw in de Johan Cruijff Arena. Gastoptredens zijn er dit jaar van onder anderen Marco Schuitmaker en Dries Roelvink.