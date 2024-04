Hier is Buddy Vedder erg trots op

Het betekent erg veel voor Buddy Vedder om genomineerd te zijn bij de Musical Awards. “Ik heb er mijn hele leven van gedroomd dit vak te mogen doen”, zegt Vedder woensdag voorafgaand aan het evenement in het AFAS Theater in Leusden. Vedder is genomineerd in de categorie Beste mannelijke hoofdrol in een grote musical voor zijn rol als Heilige Anthonius in Het was Zondag in het Zuiden.

“Ik heb er hard voor gewerkt en ook wel offers moeten maken. Dat je gezien wordt door een jury vind ik heel bijzonder. Dat had ik nog niet meegemaakt in dit vakgebied, dus daar ben ik heel erg trots op.”

Vedder staat woensdag ook op het podium om een show te geven met de rest van de cast van Saturday Night Fever, waar hij binnenkort in speelt. “De meeste spanning zit bij het zingen, want we moeten de opening verzorgen en dat is altijd spannend omdat iedereen die verstand van zaken heeft in de zaal zit.” Toch kan de acteur er ook van genieten. “Het is het allerengste, maar daardoor wel het allerleukste. Het allerengste omdat het meeste mis kan gaan. Maar als het dan lukt, is die beloning groter.”

Naast Vedder zijn ook Jeangu Macrooy (Jesus Christ Superstar), Lucas Hamming (Jesus Christ Superstar) en René van Kooten (MAMMA MIA!) genomineerd voor Beste mannelijke hoofdrol in een grote musical.