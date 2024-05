Hier heeft Sanne Langelaar bewondering voor

Sanne Langelaar heeft door het maken van de romantische komedie Bed & Breakfast meer bewondering gekregen voor het werk van B&B-eigenaars. Dat zegt de 40-jarige actrice in de AD-bijlage Mezza.

“Van de buitenkant denk je: als de kippen gevoerd zijn en het gras gemaaid, is het wel zo’n beetje gedaan”, aldus Langelaar. “Inmiddels heb ik bewondering voor het harde werken van de eigenaren. Er zijn altijd gasten, altijd wat te doen. Met je haar in de knoop in je onderbroek op de bank zitten is er niet bij.”

De film Bed & Breakfast gaat over workaholic Sarah, gespeeld door Langelaar. Het hoofdpersonage weet niet wat zij met haar leven aan moet. Uiteindelijk laat zij zich overhalen om op de bed and breakfast van haar tante te passen.