Hier gaat eerste solosingle Simon Keizer over

De eerste solosingle van Simon Keizer sinds zijn breuk met Nick Schilder gaat over vriendschap. Keizer deelt op Instagram dat het nummer ook gaat over “het feit dat we té weinig tegen elkaar zeggen wat we voor elkaar betekenen”. “Ik kwam tot dit nummer omdat ik mij realiseerde dat ik soms zelf te weinig tegen mijn vrienden zeg wat zij voor mij betekenen”, schrijft de 39-jarige zanger.

Ik zeg het te weinig komt uit op 10 april. Het is de eerste single die Keizer uitbrengt sinds zijn breuk met Schilder, met wie hij jarenlang het muzikale duo Nick & Simon vormde. Schilder bracht op 16 februari zijn eerste ep uit zonder Keizer. In tegenstelling tot de muziek van het duo is de ep Engelstalig.

Keizer en Schilder maakten in augustus 2022 bekend na zeventien jaar uit elkaar te gaan. Volgens verschillende juicekanalen zouden de twee ruzie hebben gehad, maar dat hebben zij altijd ontkend. Volgens hen hadden ze beiden al langer de ambitie voor solocarrières.