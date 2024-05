Hier baalt Ilse DeLange van: ‘Was niet de bedoeling’

Ilse DeLange baalt ervan dat is gelekt dat ze een nummer ten gehore heeft gebracht ten overstaan van de selectiecommissie van omroep AVROTROS, in de hoop weer mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. Dat deelt de 46-jarige zangeres vrijdag in de talkshow BEAU, nadat Het Parool dit nieuws eerder op de dag bracht.

“Het was natuurlijk niet de bedoeling dat dat naar buiten zou komen. Daar baal ik wel van”, zegt DeLange, die zelf al eens namens Nederland meedeed aan de muziekwedstrijd. “Het is dus geen geheim dat ik ook heel graag nog een keer op dat podium wil staan, anders ga ik niet al die fases door. Dus dat is voor mij natuurlijk best wel een kwetsbaar ding.”

De zangeres moest “ook gewoon auditie doen in die zaal, precies zoals dat staat omschreven enzo”. “Als ik van tevoren had geweten dat het publiekelijk werd, dan weet ik niet zeker of ik dat had gedaan”, zegt de zangeres, die laat weten er vooral van te balen dat iemand haar auditie en het commentaar daarop heeft gelekt.

Het Parool schreef vrijdag dat niet Joost Klein, maar Numidia lange tijd favoriet was bij de selectiecommissie. Ook DeLange was in de race, maar volgens de krant vonden sommigen haar inzending “te weinig toegankelijk” en “te ingewikkeld voor het festival”.