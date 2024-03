Herman van Veen herdenkt vriend en collega Laurens van Rooyen

Herman van Veen heeft op sociale media stilgestaan bij de dood van zijn vriend Laurens van Rooyen. De componist en pianist overleed donderdag op 88-jarige leeftijd.

Van Veen deelde op Instagram een bericht bij een foto van zijn vriend. Daarin haalt hij zijn jubileumvoorstelling op 12 januari van dit jaar aan. Toen speelde Van Veen zijn 600e solovoorstelling in theater Carré. “Zag Laurens nog op ons feestje in Carré. 12 januari stond hij naast mij met een roos en de mensen klapten om meer dan zestig jaar vriendschap. Wist toen nog niet dat ik hem voor het laatst in mijn armen had. Vriend, collega zei ik toen, waarna hij fluisterde meer dan dat”.

Harlekijn Muziektheater

Van Veen en Van Rooyen ontmoetten elkaar op het conservatorium van Utrecht. In 1966 richtten ze samen het Harlekijn Muziektheater op, waar ze optraden met zelfgecomponeerde liedjes.