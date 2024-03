Henk Westbroek blij verrast door zijn muziek in The Passion: dit jaar kan niet meer stuk

Henk Westbroek was donderdagavond blij verrast dat zijn muziek te horen was in The Passion. Maria, gespeeld door actrice Angela Schijf, zong zijn hit Zelfs je naam is mooi (1998).

“Dit jaar kan niet meer stuk. Na jaren tevergeefs wachten eindelijk een liedje van me in The Passion”, schrijft Westbroek op X.

Dit jaar kan niet meer stuk. Na jaren tevergeefs wachten eindelijk een liedje van me in #thepassion — henk westbroek (@henkwestbroek) March 28, 2024

De hoofdrollen in de vertolking van het lijden en sterven van Jezus Christus worden verder gespeeld door William Spaaij (Jezus) en Keizer (Judas). Onder meer muziek van Goldband, De Dijk en Nick & Simon kwam in de show op NPO 1 voorbij.

Beeld: Reni Van Maren