Henk Hofstede: jubileum Nits in Carré voelt als overwinning

De Nederlandse popgroep Nits bestaat vijftig jaar en viert dit onder meer met twee optredens in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Zanger Henk Hofstede noemt het “enorm eervol” dat de groep de mijlpaal zaterdag en zondag in dat theater kan vieren, zegt hij tegen het ANP.

Dat het jubileum dit jaar gevierd kon worden, was na enkele grote tegenslagen in de afgelopen jaren niet vanzelfsprekend. In mei 2022 ging de Amsterdamse studio van Nits in vlammen op en Hofstede kreeg vorig jaar te maken met een ziekte, die het praten en zingen bemoeilijkt. “Ik twijfelde een jaar geleden of ik het nog kon doen”, zegt Hofstede daarover. “Tot voor kort had ik niet gedacht dat ik een optreden van twee uur zou kunnen doen. Dat was een enorme opluchting. Carré is echt een soort overwinning.”

“Het geeft toch wel een extra dimensie”, vervolgt de 72-jarige Hofstede. De zanger vindt het sowieso bijzonder om in eigen stad te spelen. Toch is het ook “wel lastig”, vertelt hij. “Omdat er zoveel bekenden en familie ook komen, daar ben ik me wel bewust van”.

Jubileumtour

De optredens in Carré zijn onderdeel van de jubileumtour van de groep. Daarmee trad Nits al op in onder meer Zürich, Antwerpen en Parijs. In het najaar tourt de band van oktober tot december met NIT50 langs nog meer Nederlandse zalen.

Het grote oeuvre van de groep maakte het wel lastig om voor de optredens nummers te kiezen om te spelen, vertelt Hofstede. Sinds de oprichting in 1974 heeft de band meer dan dertig albums uitgebracht. Nummers als In The Dutch Mountains en Nescio behoren tot de grootste hits van de groep. De nieuwe muziek van Nits zal in ieder geval voorbijkomen. In januari verscheen het mini-album The Tree House Fire, geïnspireerd op de brand in de studio van de Amsterdamse band.

Eindig

De groep, die naast Hofstede bestaat uit toetsenist Robert Jan Stips en drummer Rob Kloet, denkt nog niet aan stoppen. “Maar dingen als gezondheid en levensduur spelen nu toch een grotere rol. Toen ik rond de 30 was, dacht ik oneindig te kunnen spelen. Maar ik weet nu heel goed dat het eindig is.”

Beeld: ANP