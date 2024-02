Hélène Hendriks gaat talkshow op zondagavond presenteren

Hélène Hendriks presenteert vanaf zondag 10 maart elf zondagen op rij een nieuwe talkshow, genaamd De Oranjezondag. Dat nieuws deelt de 43-jarige presentatrice vrijdagavond in de SBS-talkshow Vandaag Inside.

Hendriks ontvangt wekelijks wisselende gasten. Met hen spreekt zij over de actualiteit. De Oranjezondag is wekelijks om 21.30 uur te zien. Iedere aflevering duurt een uur. “Er is weinig oranje aan”, zegt Hendriks, refererend aan de naam. “Maar dat maakt helemaal niet uit.”

De presentatrice zegt “wel benieuwd” te zijn of het gaat lopen, “die zondag”. Johan Derksen zei aan tafel daar geen twijfels over te hebben. “Jij hebt het succes aan je billetjes hangen”, aldus de analist. Ook René van der Gijp heeft er vertrouwen in: “Natuurlijk gaat dat lopen.”

Werkdagen

Op SBS6 presenteerde Hendriks eerder al de talkshows De Oranjezomer en De Oranjewinter. Met beide shows was zij op werkdagen te zien. De Oranjezomer was vorig jaar genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring. Hoewel zij die prijs niet won, ging Hendriks er wel vandoor met de Televizier-Ring Presentator.

Na de weken dat Hendriks De Oranjezondag presenteert, neemt zij een aantal weken de honneurs waar op de plek van Vandaag Inside. In die weken hebben Wilfred Genee, Derksen en Van der Gijp pauze.