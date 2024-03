Heftig nieuws voor Peter Gillis

Afgelopen nacht is er een grote brand geweest op een van de vakantieparken van Peter Gillis. In Ommel is onder andere zijn chalet flink beschadigd.

Gillis was zelf niet aanwezig op het park toen de brand uitbrak, maar werd al snel geïnformeerd door de brandweer. Aan Omroep Brabant vertelt hij het volgende: “Ik was vijftig kilometer verderop en ben meteen naar Ommel gereden. Ik kan alleen maar zeggen dat de brandweer hard gewerkt heft om verdere schade te voorkomen.”

Naast de flinke beschadiging van het chalet van Peter is een ander chalet in vlammen opgegaan. Ook zijn er een busje en auto volledig uitgebrand.

Eind vorig jaar moest het vakantiepark Prinsenmeer onmiddellijk gesloten worden. De gemeente vreesde dat Gillis de vergunning misbruikte voor ‘criminele doeleinden’. Ook hing hem een dwangsom boven het hoofd van maximaal 25.000 euro omdat de brandveiligheid op het park te wensen overliet.

De politie doet onderzoek en sluit brandstichting niet uit.