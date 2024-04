Heftig nieuws voor Chef’Special-zanger Joshua Nolet

Chef’Special moet ook de rest van de clubtournee verplaatsen. Zanger Joshua Nolet heeft een acute hernia en moest onverwacht worden geopereerd. Door de operatie moet Nolet de komende weken rust nemen.

De shows in onder meer Den Haag, Utrecht en Groningen worden opgeschoven naar juni. Afgelopen weekend moest de groep ook al de eerste optredens van de tournee in Nijmegen verplaatsen.

“Ik kan niet genoeg benadrukken hoeveel zin we hadden dit album met jullie te vieren tijdens de clubtour. Maar met pijn in ons hart moeten we deze shows verplaatsen vanwege deze operatie en het herstel. Ik beloof sterker terug te komen en we alsnog deze shows samen gaan rocken! Love you”, zegt Nolet in een persbericht.