Hans Klok drie weken lang terug in ’tweede huis’

Hans Klok komt komende zomer met zijn nieuwe theatershow Face the Future naar Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. De illusionist staat vanaf 7 augustus drie weken in het theater, maakt hij vrijdag bekend.

Klok noemt het in een persbericht “fantastisch” om weer in Carré te staan. “Dit theater voelt inmiddels een beetje als mijn tweede huis. Dat we hier met Face the Future beginnen, vind ik een grote eer.”

Avatar

In de theatershow creëert Klok een avatar als oplossing voor de uitdagingen waar hij als illusionist in 2024 mee te maken heeft. De dubbelganger krijgt al snel een eigen wil, vergaart meer macht en neemt de wereld van Klok steeds meer over. “Artificial Intelligence en virtual reality zijn een onderdeel van de samenleving geworden. Dat wordt in de toekomst alleen nog maar meer. Daarom heb ik de show Face the Future genoemd. Het wordt een magische reis door de tijd. In alle opzichten.”

Face the Future is van 7 tot en met 25 augustus te zien in Carré. De kaartverkoop is al begonnen.