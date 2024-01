Hanny Veerkamp belandt na val in ziekenhuis

Hanny Veerkamp is het nieuwe jaar slecht begonnen. De voormalige realityster, bekend van De Veerkampjes, is tijdens het winkelen gevallen en brak daarbij haar pols en een rib. Op Facebook toont ze bovendien haar gehavende gezicht.

Veerkamp werd na haar “lelijke smakkerd” zaterdag afgevoerd per ambulance. Inmiddels is ze weer thuis “met m’n rechterarm in het gips en m’n linkeroog helemaal dicht en blauw, rib gebroken en ellenboog kapot”, somt ze op. “Bij deze iedereen bedankt voor de lieve steun en liefde in alle berichtjes. ‘T is nu rusten en herstellen.”

Veerkamp worstelde de laatste jaren al vaker met haar gezondheid. Zo werd ze in 2016 getroffen door een TIA en belandde een jaar later weer in het ziekenhuis met een ontsteking in haar rug.