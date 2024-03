Halina Reijn werkt in therapie aan meer zelfliefde

Halina Reijn werkt in therapiesessies aan meer liefde voor zichzelf. Dat vertelt de regisseur in de nieuwe editie van LINDA., die woensdag verschijnt.

Reijn verhuisde door haar succes als regisseur naar New York, waar ze nu aan de film Babygirl werkt met onder meer Nicole Kidman in de hoofdrol. Door de Amerikaanse mentaliteit om veel te werken komt ze niet meer toe aan daten. “Soms maakt me dat verdrietig, ja”, zegt ze. “Laatst overviel het me nog, toen ik online in Het Parool een stuk las over polygamie en jonge mensen die tegenwoordig vijf partners hadden. Víjf??, dacht ik, waar haal je die vandaan dan? Nou ja, dan moet ik wel even huilen.”

“Maar goed, ik zit natuurlijk in therapie, ook om te werken aan genoeg zelfliefde”, gaat ze verder. “Dat is waarschijnlijk ook een van de redenen dat ik niet aan daten doe, omdat ik er nog te weinig op vertrouw dat ik echt oké ben. Het is wel gek: zo veel zelfvertrouwen als ik voel bij het aansturen van die 250 mensen”, zegt ze over haar rol bij het maken van Babygirl. “Zo eng vind ik het om met een potentiële partner af te spreken. Dan speelt namelijk wél de vraag op: ben ik wel goed genoeg?”