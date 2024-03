Halina Reijn heeft opnames nieuwe film met Nicole Kidman afgerond

De opnames van de nieuwe film Babygirl van Halina Reijn zijn afgerond. Dat meldt de Nederlandse regisseur vrijdag op Instagram. Babygirl, waarin Nicole Kidman, Harris Dickinson en Antonio Banderas een rol spelen, is de tweede Engelstalige film van Reijn na Bodies Bodies Bodies.

“It’s a wrap”, schrijft Reijn bij een reeks foto’s en filmpjes waarop ze onder meer te zien is op de set van de film. Op een van de foto’s draagt ze een pet met de titel van de film en op een andere foto staat iemand die een trui van de film draagt met daarbij de draaiperiode van de film: winter ’23/’24.

Erotische thriller

Reijn startte in november met de opnames van Babygirl. De film is een erotische thriller over een machtige carrièrevrouw (Kidman) die een affaire krijgt met een charismatische stagiair (Dickinson). Banderas speelt de echtgenoot van Kidman. Ook Sophie Wilde en Jean Reno zijn te zien in Babygirl.