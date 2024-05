Grote wens Dries Roelvink komt eindelijk uit: hij wordt ‘gast-Topper’

Dries Roelvink verzorgt gastoptredens tijdens de drie concerten die De Toppers op 24, 25 en 26 mei in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam geven. Voor de 65-jarige zanger is dat “een langgekoesterde wens” die nu in vervulling gaat, zei Roelvink in Shownieuws.

Twaalf jaar geleden vroeg Roelvink al eens aan René Froger of hij als gastartiest mocht optreden. Dat gebeurde jarenlang dus niet. Froger zei vorig jaar in de podcast De Weg Naar Succes dat een gastact normaal gesproken drie hits op zijn naam moet hebben staan. “Maar ik zeg nooit nooit. Het moet ook uitkomen. Het kan zomaar zijn dat het gewoon een keer gaat gebeuren”, zei Froger toen.

Lees ook: Dries Roelvink weerlegt ‘Toppers-stelregel’ René Froger: ‘Heb net zoveel nummer-1 hits gescoord als hij’

‘ArenA ontploft als ik podium oploop’

Omdat Roelvink inmiddels zijn 65e verjaardag heeft gevierd, hebben Gerard Joling en Jeroen van der Boom toch nog eens bij Froger aangekaart dat hij zou optreden. “Ik verheug me erg op de komende drie Toppers-shows”, zegt Roelvink tegen het ANP. “En eerlijk gezegd denk ik dat de ArenA ontploft als ik het podium oploop.” De zanger heeft al gerepeteerd met De Toppers.