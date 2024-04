Grote veranderingen binnen Spoorloos hebben flinke gevolgen voor Derk Bolt

Het programma Spoorloos krijgt na dertig jaar een nieuwe presentator. KRO-NCRV gaat de opzet van het programma veranderen en daarin is geen ruimte meer voor Derk Bolt, heeft de omroep bekendgemaakt. Of presentatrice Jetske van den Elsen, die sinds 2017 medepresentator is, wel mag blijven is nog niet bekend.

“Na dertig jaar als presentator stopt het hier voor mij, spijtig genoeg”, zegt Bolt. “Ik ga mij richten op andere programma’s die op mijn pad komen. Veel dank aan de deelnemers aan Spoorloos die bereid waren hun vragen en persoonlijke verhalen te delen en ook dank aan al die miljoenen kijkers voor alle support door de jaren heen. Ik zal ze missen.”

KRO-NCRV-mediadirecteur Sandra Hilster bedankt de 69-jarige Bolt voor al zijn werk, staat in een verklaring. “Met vakmanschap, toewijding en soms gevaar voor eigen leven wist hij familieleden na jaren weer te herenigen. Daar zijn niet alleen de deelnemers, maar ook wij hem enorm dankbaar voor.”

De laatste aflevering met Bolt is op 1 mei te zien. In het nieuwe seizoen blijft Spoorloos mensen samenbrengen die elkaar uit het oog zijn verloren, maar het accent zal volgens KRO-NCRV minder liggen op adoptie en buitenlandse zoektochten.

Bolt kwam verschillende keren in het nieuws tijdens zijn werk voor Spoorloos. In 2017 werd hij met zijn vaste cameraman Eugenio Follender in de jungle ontvoerd door zwaarbewapende Colombiaanse rebellen en in 2022 kwam het programma in opspraak toen duidelijk werd dat adoptiekinderen aan de verkeerde biologische ouders waren gekoppeld.