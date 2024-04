Grote blunder voor Thijs Boermans: ‘Zo stom’

Thijs Boermans heeft een prachtige reis in Zuid-Afrika gemaakt samen met Anna Nooshin. De terugreis ging alleen iets minder soepel…

In zijn podcast ‘Borrelpraat’ vertelt Thijs over zijn blunder. “Ik had vijf slaappillen genomen”, begint hij zijn verhaal. “Geen gekke slaappillen, gewoon die je bij de drogist kunt halen”, voegt hij hieraan toe. “Op een gegeven moment landen we en ik ben aan het zoeken naar m’n telefoon”. Thijs vertelt dat hij zijn telefoon nét nog had gebruikt, maar dat hij ‘m echt nergens meer kon vinden.

Hij besloot een stewardess om hulp te vragen. Nadat het vliegtuig was leeggelopen, haalt de stewardess zijn hele stoel uit elkaar. “Ik ben chaotisch, maar hoe moeilijk is het om een telefoon terug te vinden? Ik heb ‘m een uur geleden nog gehad!” zegt Thijs.

Ineens krijgt de acteur een flashback van eerder tijdens de vlucht. Hij had zijn telefoon na het eten per ongeluk op zijn dienblad onder een servet laten liggen. “Dus ik zeg: ‘Mevrouw, we moeten door al die schalen borden, want mijn telefoon ligt daartussen.’” Met hulp van meerdere stewardessen is zijn telefoon daar inderdaad gevonden. “Heb ik twee van die karren met al die stewardessen uit lopen halen, tot op een gegeven moment die telefoon terechtkwam. Zo stom.”