Groot verlies voor Jan en Monique Smit

Jan en Monique Smit hebben afscheid moeten nemen van hun grootmoeder. De oma van de artiesten is dinsdag op 91-jarige leeftijd overleden, maakten zij bekend via Instagram.

“Op een dag vertelde mijn lieve oma, dat zij op weg ging heel alleen… Deze woorden heb ik de afgelopen 27 jaar duizenden keren gezongen. Met toen in 1997 al – mijn eigen oma Jannetje – als stralend middelpunt in de videoclip van ‘Ik zing dit lied voor jou alleen'”, schrijft Jan bij een video. “Nu is het moment aangebroken dat deze oma haar laatste reis heeft mogen maken. Gisteravond is ze op 91-jarige leeftijd vredig heengegaan.”

Ook Monique deelt een stuk van het lied Ik zing dit lied voor jou alleen. “Op een dag vertelde mijn lieve oma, dat zij op weg ging heel alleen… Voor haar allerlaatste reis, naar een heel mooi paradijs… Onze allergrootste fan is niet meer. Rust zacht oma”, schrijft ze.

Verschillende BN’ers delen steunbetuigingen aan Jan en Monique na het verlies van hun grootmoeder. Onder anderen Danny de Munk en Ruud de Wild wensen de twee sterkte.