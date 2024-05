Groot nieuws voor Suzan & Freek

Suzan & Freek staan volgend jaar niet drie keer, maar vijf keer in de Ziggo Dome in Amsterdam. Door de grote vraag naar kaartjes zijn er twee optredens toegevoegd aan de drie shows die eerder al waren aangekondigd.

Het duo stond op zaterdag 24, zondag 25 en zaterdag 31 mei 2025 al gepland, maar voegt daar nu ook shows op vrijdag 30 mei en zondag 1 juni aan toe. De kaartverkoop voor de extra optredens is inmiddels van start gegaan via de website van Suzan & Freek.

“Vijf keer in de Ziggo Dome, we weten niet wat ons overkomt deze ochtend”, zeggen de artiesten in een verklaring. “We gaan er geweldige concerten van maken volgend jaar!”