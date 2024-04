Groot nieuws voor Hans Klok

Hans Klok gaat met zijn nieuwe voorstelling op theatertournee. De illusionist reist vanaf 3 augustus langs grote theaters door het land, maakte hij woensdagavond bekend. De kaartverkoop is al begonnen.

Eerder werd al bekend dat Klok met de show Face the Future in augustus een maand in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam staat. “En nu gaan we met deze fantastische show door heel Nederland toeren”, zegt de illusionist. “Waar ik ter wereld ook heb opgetreden, Nederland blijft bij mij op 1 staan. We hebben zulke geweldige theaters. Met Face the Future ben ik straks van Maastricht tot Groningen te zien.”

In de theatershow creëert Klok een avatar als oplossing voor de uitdagingen waar hij als illusionist in 2024 mee te maken heeft. De dubbelganger krijgt al snel een eigen wil, vergaart meer macht en neemt de wereld van Klok steeds meer over.