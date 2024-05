Groot nieuws voor Claude

Claude komt in het najaar met zijn debuutalbum en gaat dan ook op clubtournee. Dat heeft de zanger vrijdag bekendgemaakt.

Het album heet Parler Français en Claude heeft vrijdag ook een gelijknamige single uitgebracht. De precieze datum waarop zijn debuutalbum uitkomt, is nog niet gedeeld.

Claude begint zijn clubtournee op 22 november in Metropool in Enschede en staat ook in onder meer TivoliVredenburg in Utrecht en Paradiso in Amsterdam. De kaartverkoop voor de concerten begint volgende week vrijdag.

De zanger brak in 2022 door met het nummer Ladada (Mon Dernier Mot). Later volgden singles als Écoutez-moi en Vas-y (Ga Maar), een duet met Suzan & Freek.