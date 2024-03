Groot nieuws voor Carlo Boszhard: ‘Vol trots’

Carlo Boszhard gaat een van de drie hoofdrollen spelen in de Nederlandse versie van Moulin Rouge! De Musical. Hij zal de rol voor zijn rekening nemen van Harold Zidler, de excentrieke eigenaar van de wereldberoemde Parijse nachtclub. Dat heeft Stage Entertainment Nederland donderdag bekendgemaakt.

Boszhard, vooral bekend als presentator bij RTL, was al eerder in musicals te zien als Les Misérables en Beauty and the Beast. Moulin Rouge! De Musical is gebaseerd op de succesfilm uit 2001 over de onmogelijke liefde tussen een berooide schrijver en een verleidelijke courtisane.

De voorstelling is vanaf begin september te zien in het Beatrixtheater in Utrecht. Het gebouw wordt, net als het New Yorkse theater waar het stuk al te zien was, helemaal omgetoverd tot de Moulin Rouge, inclusief de iconische rode windmolen en de vijf meter hoge blauwe olifant.

De première staat gepland op 19 september. De kaartverkoop gaat donderdag van start. De rest van de cast wordt later bekendgemaakt.