Groot feest voor Bas Smit en familie: ‘Extra speciaal’

Bas Smit heeft een aantal bijzondere dagen achter de rug, want hij heeft de 75e verjaardag van zijn vader gevierd. Smit noemt die verjaardag in een bericht op Instagram “extra speciaal”. Het was ook de verjaardag van Smit zelf.

“Al 43 jaar tegelijk jarig met m’n beste vriend!”, schrijft Smit bij een reeks foto’s waar zijn vader op staat. Daarop is te zien hoe vader en zoon Smit samen op een bootje hebben gevaren waar zij een gezamenlijke verjaardagstaart kregen.

“We houden van altijd dingen vieren, maar na zijn ziek zijn (acute leukemie) vieren we alles nog intenser”, gaat Smit verder. “Je weet gewoon nooit wat het leven je brengt, dus geniet van alles dubbel en dwars, iedere dag opnieuw.”