Gordon wil weer televisieprogramma’s maken: ‘Tuurlijk’

Gordon komt zeker weer terug op televisie. “Tuurlijk”, zegt de 55-jarige zanger en presentator tegen het ANP. “Ik ben benaderd door een paar productiehuizen en ik heb zelf ook een paar leuke ideeën.”

De artiest gaat binnenkort “een paar pilots opnemen voor leuke programma’s”, laat hij weten. “Die gaan we pitchen, bij zenders of streamingdiensten, en daarmee hopen we een mooi programma op tv te brengen.”

De zanger heeft vijf jaar lang voor SBS6 bij Talpa gewerkt. “Dat was een moeilijke periode, ik heb niet het succes kunnen krijgen waarop ik had gehoopt.” Het contract liep afgelopen jaar af. “Toen hebben ze me nog een programma aangeboden, maar dat vond ik gewoon niet goed genoeg, ik heb nee gezegd.”

Vrijheid

Dat betekent niet dat Gordon geen programma’s meer wil maken voor Talpa, waarmee het contact volgens de zanger goed is. Hij houdt op dit moment alle opties open, laat hij weten. “Maar de vrijheid die ik nu heb, dat ik kan kiezen wat ik wil, dat vind ik heerlijk.”

De presentator heeft al een paar “hele mooie programma’s mogen maken” in het verleden, zegt hij, zoals Down the Road. “Die wat meer maatschappelijk betrokken programma’s vind ik leuk om te maken.” In elk geval is zeker dat het geen programma met Gerard Joling wordt, waar de laatste tijd veel over wordt gespeculeerd. “Er zijn geen gesprekken daarover gaande.”