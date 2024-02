Gordon werkt op nieuw album samen met Glennis Grace

Gordon heeft voor zijn nieuwe album samengewerkt met Glennis Grace. Op Instagram deelt de zanger een fragment van hun lied, Aan de andere kant van de heuvels. Het nummer is een nieuwe versie van een lied van Liesbeth List en Ramses Shaffy uit 1971. List zong de Engelse versie van het nummer, The Far side of the Hill, in 1985 eenmalig met Whitney Houston.

“Een duet met iemand die ik al ken sinds haar 11e jaar, toen ik al betoverd was door haar stem”, schrijft Gordon. “Zij was 5 en ik was 16 toen we Whitney Houston en Liesbeth List in duet zagen, voor ons beide het moment waarop we wisten: dit wil ik ook. Nu, 40 jaar later, zingen we het samen. Echt een unieke, bijna onwerkelijke werkelijkheid die waarheid werd.”

Les geleerd

De samenwerking met Gordon is het eerste nummer dat Glennis weer uitbrengt sinds ze eind 2022 werd veroordeeld voor geweld in een Jumbo-supermarkt. Veel van haar optredens en samenwerkingen werden geannuleerd. Daarnaast verloor de zangeres naar eigen zeggen veel vrienden. Gordon nam het toen publiekelijk voor zijn vriendin op. “We maken fouten en vallen en dan staan we weer op en met een les geleerd hopen we die fouten te vermijden in de rest van ons leven”, schreef hij op Instagram.