Gordon opnieuw terug op Instagram: ‘Onderweg naar LA’

Gordon is op weg naar Los Angeles. De zanger, die vorige week bekendmaakte zijn muziekcarrière voorlopig in de koelkast te zetten, plaatste op Instagram een foto van zichzelf in een vliegtuig. “On my way to LA Elton John Oscar Party!”, schrijft hij bij de foto. Het is niet duidelijk waarom Gordon voor het feest is uitgenodigd.

De 55-jarige presentator maakte vorige week bekend per direct zijn theatertournee en de promotie van zijn nieuwe album te staken. Dit deed hij naar eigen zeggen door alle negatieve reacties op zijn comeback. Dit zou veel impact op hem hebben.

Bron: Instagram Gordon

Gordon had sowieso een zwaar jaar. De zanger en presentator ging door een diep dal na zijn breuk met zijn verloofde Gavin Rozario. De entertainer vertelde onder meer dat hij twee zelfmoordpogingen heeft ondernomen. Hij stelde recent er vrede mee te hebben de rest van zijn leven vrijgezel te blijven.

