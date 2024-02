Gordon komt met groot nieuws

Na een tijdje van social media te zijn verdwenen, is Gordon inmiddels niet van Instagram af te slaan. Hij werkt aan een nieuw album en komt nu met nog een grote aankondiging.

Aanstaande week wordt een spannende week voor de zanger. “Aanstaande vrijdag gaat ook mijn vernieuwde website online,” deelt hij vol trots. Op de website kun je alle informatie vinden over het album en de liedjes.

“Daarop komt ook groot nieuws te staan!” schrijft Gordon erbij. Wat dat nieuws is, is nog niet bekend. “Dus hou vrijdag in de gaten!”