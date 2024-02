Gordon is terug op social media met groot nieuws

Gordon is na bijna een jaar teruggekeerd op sociale media. In een bericht op Instagram schrijft de entertainer dat hij geen updates over zijn privéleven meer zal delen, maar alleen nog over zijn carrière zal posten. In dat kader kondigt Gordon aan dat hij binnenkort een nieuw album uitbrengt. Het wordt zijn eerste sinds hij in 2016 aankondigde te stoppen met zingen.

“Na een afwezigheid van bijna een jaar open ik mijn Instagramaccount weer. Of ik het gemist heb? Jazeker…. of het mij rust heeft gebracht? Nog veel meer ja!”, schrijft de mediapersoonlijkheid.

Ook schrijft hij dat hij het afgelopen jaar “in het diepste geheim” bezig is geweest met het opnemen van een nieuw album. “Ik nam in 2016 afscheid van het zingen door persoonlijke omstandigheden die nu niet meer gelden. Dus nu na acht jaar kom ik terug met een volwaardig album met als titel Album van mijn Leven”, schrijft Gordon. “Elk nummer wat ik mooi vond, zou zo een passage kunnen zijn uit mijn eigen leven. Inmiddels ben ik 55, maar nog vol van levensenergie. Met een bijzonder leven achter de rug en klaar voor een nieuwe fase in mijn leven!”

Begin januari omschreef Gordon in het programma Casa di Beau het jaar 2023 als het “zwartste jaar” uit zijn leven. De zanger en presentator ging door een diep dal na zijn breuk met zijn verloofde Gavin Rozario. De entertainer vertelde daar onder meer dat hij twee zelfmoordpogingen heeft ondernomen.