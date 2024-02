Gordon is klaar om zijn hoofd weer op het hakblok te leggen

Gordon is er klaar voor om zijn hoofd weer op het hakblok te leggen nu hij na acht jaar weer nieuwe muziek uitbrengt. Dat vertelde de zanger dinsdagavond in Amsterdam aan het ANP bij de presentatie van zijn nieuwe plaat Album van mijn leven.

“Weet je, ik laat het over me heen komen”, zegt hij over de eventuele kritiek die zou volgen als zijn verzameling covers komende vrijdag verschijnt. “Ik heb mijn lesje geleerd”, zegt hij lachend. “En ik ben ouder en wijzer geworden.”

Kritiek is ook de reden dat Gordon bij zijn terugkomst op sociale media aankondigde alleen nog over muziek te gaan berichten, al moet hij bij de presentatie van zijn album toegeven dat die grens moeilijk te bewaken is. “I know”, geeft hij toe. “Maar het is jammer dat er zo’n misbruik van wordt gemaakt.”

“Ik zei ook in mijn betoog vanavond aan het begin, dat het eigenlijk heel kwalijk is hoe we nu met elkaar omgaan”, gaat de zanger verder. “Hoe we nu met elkaar in de maatschappij staan, dat we elkaar vooral kapot willen maken, elkaar af willen slachten. Door negatief te zijn op social media, onder posts van mensen of wat dan ook. Dat is jammer.”