Gordon haalt hard uit naar Genee en Verlinde: ‘Tijd van m’n mond houden is voorbij’

Gordon haalt in een bericht op Instagram uit naar “opperdroeftoeter” Wilfred Genee en “slang” Albert Verlinde, omdat zij hem beschuldigd hebben van een kijkcijferdip bij het programma van De Meilandjes. Gordon was vorige week te zien in Chateau Meiland VIPS, waar op de dag van uitzending 706.000 mensen naar keken.

“Ik zou de reden zijn volgens opperdroeftoeter Wilfred Genee en slang Albert Verlinde voor de ‘kijkcijferdip’ van de meilandjes”, deelt de zanger maandag als reactie op een item van Vandaag Inside waarbij dit ter sprake kwam. “Ook Tina Nijkamp heeft er vandaag niets over geschreven dat de cijfers gewoon dik boven het miljoen scoren. Dit is slechts een van de ontelbaar schadelijke en smadelijke dingen die ze continu maar roepen over mij maar de tijd van mijn mond houden is voorbij dus bij deze mensen!”

Gordon stelt naar aanleiding van de definitieve kijkcijfers, die pas een week later bekend worden gemaakt inclusief uitgesteld kijken, dat de uitzending met hem wel degelijk een succes was. De aflevering in kwestie wist uiteindelijk gemiddeld 1.047.000 kijkers te trekken. “Heerlijk positief nieuws en mensen hebben genoten van mijn aanwezigheid en die van Berget Lewis”, schrijft Gordon. “Gelet ook op de honderden dm-berichten! Maar ja die lees je niet! Kortom viva la vida!!!”

Kijkcijferexpert Tina Nijkamp heeft op het bericht van “de bijna altijd boze Gordon” gereageerd door de definitieve kijkcijfers van alle afleveringen van dit seizoen van Chateau Meiland VIPS op een rijtje te zetten. Het betreft zeven afleveringen, waarvan die met Gordon en Berget Lewis onderaan staat. De best bekeken aflevering trok gemiddeld 1.335.000 kijkers en de op één na slechts bekeken aflevering 1.063.000.