Gordon gaat theaters in: ‘Ontzettend trots’

Gordon gaat op een korte theatertour met zijn nieuwe plaat Album van mijn Leven, dat vrijdag is verschenen. In juni van dit jaar doet de 55-jarige zanger negen theaters in Nederland aan. Tijdens de voorstelling kijkt hij met het publiek terug op zowel “de mooie als uitdagende momenten” in zijn leven. Kaarten voor de theatervoorstellingen van Gordon zijn al te koop.

“Na een afwezigheid van 8 jaar en de recente release van mijn nieuwe album, ben ik ontzettend trots dat ik nu na lange tijd weer de theaters in ga met mijn nieuwe muziek”, zegt Gordon. De zanger belooft het publiek “een onvergetelijke avond”. Hij zingt niet alleen zijn nieuwe repertoire, maar ook oude hits. Tijdens de tournee neemt de zanger onder meer pianist Bernd van den Bos en andere muzikanten mee.

Anderhalve week geleden kondigde Gordon zijn nieuwe album aan. Op dat moment had hij een jaar niets van zich laten horen op sociale media. De nieuwe plaat is zijn eerste sinds hij in 2016 het album Compleet, volmaakt, het einde uitbracht.