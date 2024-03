Gordon blikt terug op ‘enerverende weken’

Gordon Heuckeroth blikt terug op “enerverende weken”. Dat meldt de artiest zondag op Instagram. Hij lijkt na een bezoek aan Los Angeles weer terug te zijn in Dubai, waar hij woont. Gordon schrapte zijn Nederlandse tournee. De zanger stelde dat hij dit besluit nam door alle negatieve reacties die hij had gekregen op zijn nieuwe album.

“Ik ben vooral geschrokken van de negativiteit die over me heen werd gestort”, meldt Gordon op Instagram. “Hoe dan ook ben ik weer heerlijk bij mn hondjes en heb ik vooral ook heel veel liefde gekregen van duizenden mensen via mn dm! Wees lief voor elkaar! En door!!” Daarna roept hij zijn volgers op vooral zijn nieuwe album te blijven luisteren.

Gordon heeft twee hondjes, de Franse bulldogs Toto en Rocco. De zanger stelde vorige jaar geen beelden van de dieren meer te delen op sociale media. Volgens zijn manager had hij dat besloten “omdat dit kan leiden tot aankoop van dit ras wat ernstig onder een vergrootglas ligt.” Franse bulldogs hebben een korte snuit. Hierdoor hebben de hondjes vaak moeite met ademen.

Eerder deze week deelde Gordon op Instagram wel weer foto’s van zijn honden.