Gordon binnenkort onder het mes

Gordon heeft een gescheurde meniscus en wordt daar binnenkort aan geopereerd. Dat vertelde de 55-jarige entertainer zondag zelf in het radioprogramma De Perstribune.

“Ik heb een scheur opgelopen toen ik met mijn knie tussen een tafel en stoel zat en mijzelf draaide”, legde Gordon uit. “Het gaat een paar maanden goed, maar elke drie, vier maanden schiet het eruit. En dat is de hel, kan ik vertellen.” De artiest loopt daarom op dit moment op krukken. Het is niet duidelijk wanneer Gordon precies wordt geholpen. “Maar ik laat de rest gelijk ook doen”, grapte hij.

Bananenboot

Het is niet de eerste keer dat Gordon last van zijn meniscus heeft. In 2014 verwondde hij zijn knie ook tijdens de opnames van Geer & Goor. Dit gebeurde toen hij op een bananenboot in Turkije zat.

‘Wat wil je horen?’

Verder vertelde Gordon in de uitzending dat hij er niet aan kan wennen dat hij een mediafenomeen is. “Ik raak er maar niet aan gewend dat er cameraploegen buiten staan te wachten voor een paar quotes van mij”, stelde hij. “Dan denk ik: heb je niets anders in je leven? Ga wat doen! Wat wil je van me horen?”