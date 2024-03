Goldband-zanger Boaz Kok is vader geworden



Goldband-zanger Boaz Kok is vader geworden van dochtertje Kees. Dat vertelde hij donderdag voorafgaand aan de 3FM Awards in Den Haag.

“Het is fantastisch, de allerknapste baby ooit”, zei hij op de groene loper van de awardshow. “Ik weet niet wat ik er nog meer over moet zeggen, nu al een gekke bitch.” Het meisje is vernoemd naar de vader van Boaz. De naam is daarnaast geïnspireerd door het personage Kees uit Flodder, gespeeld door Tatjana Šimić.

Kok belde op de loper van het evenement met zijn vriendin Loes om te vragen of hij de naam wel mocht onthullen. “Vanwege de AVG”, grapte Goldbandcollega Karel Gerlach.

‘Ik ben Milo’

Het drietal is tijdens de uitreiking niet helemaal compleet, Milo Driessen ontbrak. Wel hadden Kok en Karel Gerlach, die naar eigen zeggen nog steeds erg gelukkig is met Maan, een vervanger meegenomen. De nog niet geïdentificeerde man droeg de bekende zonnebril van Milo en een shirt met daarop de tekst “ik ben Milo”.