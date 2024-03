Goldband over nieuwe muziek: ‘We zijn beetje hopeloos’

Dat Goldband donderdag tijdens de 3FM Awards niet werd verkozen tot beste groep, was voor de mannen geen verrassing. “We zijn best een tijdje uit de running geweest, dus het is niet zo gek”, zegt zanger Boaz Kok over de prijs. Bijna drie jaar geleden kwam hun laatste album Betaalbare Romantiek uit, maar de mannen willen niet laten weten wanneer nieuwe muziek volgt.

“Weten we niet. We weten niet wat we aan het doen zijn”, aldus een lachende Karel Gerlach, die vervolgens vragend naar zijn manager keek. “We moeten eerst nog een meeting inplannen”, roept hij naar zijn manager.

Gerlach vervolgt sarcastisch dat de groep “een beetje lost” is. “We zijn een beetje hopeloos. We weten het niet.” Kok vult aan: “we proberen echt nieuwe muziek te maken, maar het klinkt helemaal nergens naar”.

De prijs voor beste groep ging donderdag naar DI-RECT. Goldband maakte ook kans met het nummer Rommel in de categorie beste song. Die award ging naar Froukje met haar nummer Kwijt.