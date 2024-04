Goldband geeft dit najaar ‘grootste show tot nu toe’

De Haagse formatie Goldband gaat op 8 november optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam. Volgens concertorganisator Mojo gaat het om “de grootste show van hun carrière” tot nu toe. De kaartverkoop start op 5 april.

Goldband won in 2023 de Nederlandse Popprijs en sleepte later dat jaar drie 3FM Awards en drie Edisons in de wacht. Het lied Stiekem werd de best beluisterde track op Spotify in 2023 en brak volgens Mojo het record als grootste Nederlandstalige Top 40-hit aller tijden.

De groep treedt op sinds 2019.