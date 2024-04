Goed nieuws voor Lenny Kuhr

Zangeres Lenny Kuhr is weer hersteld nadat zij vrijdag een concert moest afzeggen wegens ziekte. Dat heeft Rob Frank, haar man en manager, maandag aan het ANP laten weten. De 74-jarige Kuhr had last van stemproblemen. “Bovendien was de afgelopen week best emotioneel voor haar”, voegt Frank daar aan toe.

Een concert in Waalwijk werd verstoord door pro-Palestijnse activisten die haar “genocide” verweten. Een optreden in Stadskanaal ging wel door, maar de politie en gemeente namen aanvullende veiligheidsmaatregelen.

Het eerstvolgende concert van Kuhr is komend weekend in een synagoge in Emmen. “De extra veiligheidsmaatregelen zijn voorlopig een nieuwe realiteit”, vreest Frank. “En het treft helaas niet alleen theaters.” Hij verwijst naar een incident met pro-Palestijnse activisten die vorige week de vertoning van een Israëlische film in een bioscoop in Maastricht verstoorden.

De songfestivalwinnares en haar man blijven de komende tijd contact met de politie houden over mogelijke bedreigingen bij volgende optredens. Maar de beveiliging ter plaatse zal elke keer een zaak van het theater of de locatie van het optreden zijn.