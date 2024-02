Glennis Grace zingt op feest van sultan van Brunei

Glennis Grace heeft zaterdag een bijzondere show gegeven in Brunei. De zangeres mocht optreden op een feest van de koninklijke familie van Brunei, vertelt ze op Instagram.

Het feest was vermoedelijk ter gelegenheid van de verjaardag van kroonprins Billah, die zaterdag 50 jaar werd.

Grace mocht de kroonprins en zijn vader sultan Hassanal Bolkiah achteraf ook ontmoeten. “Het was een bizarre ervaring die ik nooit zal vergeten. Ze willen me zelfs terughebben ergens in augustus, dus ik ben een blij mens”, aldus de zangeres. “Alles ging goed, ik heb de longen uit m’n lijf gezongen aan het andere eind van de wereld. Dinsdag ben ik weer thuis, maar het was echt te gek.”