Glennis Grace voelt zich elke dag sterker



Glennis Grace voelt zich “na een lange periode van onzekerheid” weer een beetje beter. Op Instagram bedankt de zangeres iedereen die haar de afgelopen tijd heeft gesteund. Ook maakt ze bekend dat ze weer gaat optreden met materiaal van Whitney Houston. In 1994 won Glennis op zestienjarige leeftijd de Soundmix Show met haar imitatie van Whitney.

Grace bracht vrijdag ook haar eerste solo-single in lange tijd uit. De zangeres werd eind 2022 veroordeeld voor geweld in een Jumbo-supermarkt. Veel van haar optredens en samenwerkingen werden geannuleerd. “De afgelopen dagen heb ik al zoveel steun mogen ontvangen van mijn fans die mij altijd door de zwaarste stormen heen hebben getrokken en achter mij zijn blijven staan”, schrijft Grace.

De zangeres is “zelfs” de media dankbaar, nu die weer “mooie dingen” over haar schrijven en zeggen. “Ik voel mij na een lange periode van onzekerheid weer elke dag sterker worden. Zolang ik maar weer mag en kan doen waarvoor ik gemaakt ben en dat is performen en zingen voor jullie.”

Eer

Even later maakte ze bekend precies dat te gaan doen: ze keert terug op het podium met nummers van Whitney Houston. De zangeres staat op 6 oktober in AFAS Live in Amsterdam met een eerbetoon aan haar idool. “Het is een eer om de prachtige hits van Whitney Houston te mogen zingen en te zien dat, na al die jaren, de liedjes nog zo ongelooflijk populair zijn! We gaan er een fantastische avond van maken op 6 oktober.”