Glennis Grace over uitbrengen eerste single in lange tijd: ‘Toch wel eng’

Glennis Grace komt volgende maand na lange tijd weer met een nieuwe single. Dat vindt de zangeres “toch wel eng”, vertelt ze dinsdag tijdens de albumpresentatie van Gordon aan het ANP.

De muzikale carrière van Grace stond stil nadat ze in 2022 werd veroordeeld voor geweldpleging na een incident in de Jumbo. Op 15 maart komt haar nieuwe single Zeg Niks. “Het gaat natuurlijk over de liefde”, verklapt ze. “Ik vind het toch wel eng, want ik heb lang niks uitgebracht.”

Daarom begrijpt Grace goed hoe Gordon zich voelt over zijn muzikale comeback. “Ik kan heel goed voelen wat hij voelt, want ik mag straks ook weer”, zegt ze. “Maar zingen is als ademen voor ons.”

Vaderlijk figuur

De zangeres dook ook de studio in met Gordon voor het duet Aan de andere kant van de heuvels, dat op de nieuwe plaat van de zanger staat. Grace is erg trots op hoe Gordon dinsdagavond tijdens de presentatie een paar van de nummers speelde. “Ik weet dat het voor hem heel eng is om na al die jaren weer op een podium te staan. En dan hoor ik hem en dan denk ik: hij raakt gewoon.”

Grace heeft niet getwijfeld toen ze werd gevraagd voor het duet. “Gordon is er altijd voor me geweest”, vertelt ze. “Hij is een soort vaderlijk figuur voor me.”