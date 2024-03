Ghislaine Plag scoort sportieve nieuwe baan

Ghislaine Plag gaat aan de slag als presentator van NOS Sport. De 48-jarige Plag presenteert vanaf begin april verschillende radio- en televisieprogramma’s, waaronder het NOS Sportjournaal, NOS Studio Sport en NOS Langs de Lijn. Dat maakte de NOS vrijdag bekend.

“De afgelopen jaren heb ik tijdens de Olympische Spelen RadiOlympia gepresenteerd op NPO Radio 1 en dat vond ik ontzettend leuk. Ik hou van de dynamiek en de intensiteit in de sport, maar ook de verhalen van de sporters”, zegt Plag in een persverklaring. “Het is vaak alles of niets, je weet nooit hoe uitzendingen verlopen en dat snelle schakelen en improviseren vind ik heerlijk. Dus ik heb enorm veel zin om meer sportuitzendingen te gaan maken, zeker iconische programma’s als Langs de Lijn en Studio Sport.”

Positieve energie

Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van NOS Sport, zegt “blij en trots” te zijn dat Plag bij hem komt werken. “Ghislaine brengt overal waar ze komt een positieve energie met zich mee. Bovendien is ze enorm goed in zich te verplaatsen in het publiek én in staat om onderwerpen voor iedereen helder en begrijpelijk te maken. We kijken dan ook enorm uit naar de samenwerking.”

Eind vorig jaar stopte Plag als presentator van het NPO Radio 1-programma Spraakmakers, waar zij zes jaar werkte. Voor haar radiowerk ontving Plag in januari de Marconi Oeuvre Award.

Beeld: Getty Images